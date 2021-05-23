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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Китае из-за непогоды погиб 21 участник марафона Местные власти сформировали группу для расследования причин произошедшего.

Марафон проходил в уезде Цзинтай городского округа Байинь провинции Ганьсу в горной местности. Забег на 100 километров, в котором принимали участие 172 человека, начался при ясной погоде. Однако потом условия резко ухудшились, температура воздуха понизилась до 0 градусов по Цельсию, начал дуть сильный ветер, пошел ледяной дождь.У участников марафона, которые были в легкой одежде, стали испытывать симптомы переохлаждения. Организаторы отменили марафон и направили команду из нескольких сотен человек на поиски участников. Через несколько часов удалось установить местонахождение всех 172 марафонцев, 21 из них спасти не удалось.Местные власти сформировали группу для расследования причин произошедшего.