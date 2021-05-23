Источник материала: UDF



Лидер «Молодого фронта» Денис Урбанович

«Только что поступила информация, что Дениса Урбановича задержали. Пока неизвестно, где он и за что», – сообщили в «Молодом фронте».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Задержан председатель «Молодого фронта» Денис Урбанович Накануне президентских выборов его дом блокировали силовики.

Последний раз активиста задерживали в День Воли 25 марта. На свободу из изолятора он вышел 5 апреля.Накануне президентских выборов его дом блокировали силовики.