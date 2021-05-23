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До +20℃, грозы и дожди. Погода с 24 по 30 мая. Подробный прогноз

23.05.2021 12:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

До +20℃, грозы и дожди. Погода с 24 по 30 мая. Подробный прогноз
Фото: ОНТ
Так и хочется сказать: не май месяц. Однако на календаре третья декада последнего весеннего месяца, а погода продолжает демонстрировать неустойчивый характер. Средняя температура ниже нормы, дожди, грозы и порывистый ветер и на следующей неделе.

В понедельник и вторник будет облачная с прояснениями погода. В отдельных районах возможны небольшие кратковременные дожди, днем с грозами. Ветер юго-западный, южный, умеренный, при грозах порывистый. Влажность до 90%. Под утро слабые туманы, видимость до километра. Температура воздуха ночью +5℃ …+11℃ . Днем воздух прогреется до +20℃ .

В среду погода станет ненастнее. Пройдут дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, порывистый, при грозах сильный порывистый. Влажность до 90%. Температура воздуха ночью +8℃ …+15℃ . В дневные часы температура составит до +13℃ …+18℃ .

В четверг и пятницу пройдут дожди различной интенсивности, в дневные часы возможны грозы. Ночью и утром непродолжительные туманы. Видимость до полукилометра. Влажность до 90%. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +5℃ …+12℃ . В дневные часы воздух прогреется до +20℃ .

В субботу и воскресенье ожидается преобладание облачной с прояснениями погоды. Временами – небольшие кратковременные осадки, в отдельных районах грозы. Влажность до 90%. Под утро непродолжительные туманы, видимость до полукилометра. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +6℃ …+12℃ . Днем ожидается до +17℃ .

 
 
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В понедельник и вторник будет облачная с прояснениями погода.
 
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