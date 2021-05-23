Производитель растительных яиц к концу года охватит всю Европу









Об этом сообщил генеральный директор компании Джош Тетрик.





По его словам, цель бренда — стать «самым потребляемым яйцом в мире».





Яйца Eat Just производятся из бобовой культуры — маша. По сравнению со своим животным аналогом, растительные яйца Eat Just не содержат холестерина.





Альтернативый продукт уже доступен в более чем 20 тыс. торговых точек и более 1000 пунктов общественного питания по всему миру.





В марте компания объявила, что на тот момент продала эквивалент 100 млн куриных яиц, назвав себя «самым быстрорастущим брендом растительных яиц в США».





Для справки: Мировой рынок заменителей яиц сейчас растет. Результаты исследований показывают, что к 2021 году этот сектор достигнет $1,15 млрд.







