ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

И о хорошем: В некоторые минские квартиры горячую воду вернули раньше срока

23.05.2021 12:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Похоже, что с подготовкой тепловых сетей города к отопительному сезону специалисты справятся быстрее, чем планировали.




Напомним, первые плановые отключения горячей воды в Минске в этом году произошли 12 мая. В числе тех, кто настроился греть воду на плите и  мыться, поливая себя из подручной посуды, оказались жители Уручья и минской Розочки.
 
По нормам, у минских коммунальщиков есть 13 дней для планового отключения воды. За этот срок должны быть проведены все необходимые работы по проверке теплосетей.
 
Май 2021-го запомнится некоторым минчанам тем, что горячее водоснабжение вернулось в их квартиры раньше, чем они ожидали. Вот что в редакцию Blizko.by сегодня написала минчанка, проживающая в одном из домов на Хмелевского. Горячую воду здесь должны были включить 25 мая.

— Сегодня прикоснулась к батарее в ванной, показалось, что она немного теплая. Открываю горячий кран - и правда тепленькая пошла. А через пару часов уже горячая пошла. Это что еще такое?!
 
Впервые в истории человечества вернули воду раньше срока, да еще и в субботу! Я в шоке. Интересно, в чем подвох?
 
 О том, что горячую воду дали раньше срока сообщили также минчане с Коржа и Пушкинской.
 
Blizko.by дозвонился в филиал Минских тепловых сетей РУП «Минскэнерго». Мы спросили: исчезнет ли горячая вода из тех квартир, где ее дали раньше обозначенной даты. И вот что нам там ответили:
 
— В некоторые минские квартиры воду вернули раньше срока. Это правда. И связано это с тем, что все необходимые работы выполнены. Там где горячая вода уже появилась, отключать ее больше не намерены.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Похоже, что с подготовкой тепловых сетей города к отопительному сезону специалисты справятся быстрее, чем планировали.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Китае из-за непогоды погиб 21 участник марафона
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by