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На Слонимщине открыли первую в Беларуси Аллею казачьей славы
Источник материала: Партизан
В деревне Великая Кракотка Слонимского района в День Победы прошло торжественное открытие первой в Беларуси Аллеи казачьей славы.
Фото: KAZAK-CENTER.RU
На открытие приехали казаки Минского городского казачьего округа, Гомеля, Рогачёва, Бобруйска и кубанские казаки.
Место выбрано не случайно. Как
Мероприятие продолжилось в деревне Селявичи, где атаманы повязали галстуки пионерам.
Напомним, что в Беларуси отношение к казакам неоднозначное из-за их демонстративной пророссийскости.
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В деревне Великая Кракотка Слонимского района в День Победы прошло торжественное открытие первой в Беларуси Аллеи казачьей славы.
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