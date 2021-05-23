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На Слонимщине открыли первую в Беларуси Аллею казачьей славы

23.05.2021 12:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В деревне Великая Кракотка Слонимского района в День Победы прошло торжественное открытие первой в Беларуси Аллеи казачьей славы.


Фото: KAZAK-CENTER.RU 


На открытие приехали казаки Минского городского казачьего округа, Гомеля, Рогачёва, Бобруйска и кубанские казаки. 

Место выбрано не случайно. Как пишет "Газета Слонимская", именно здесь захоронены казаки 6-й и 36-й кавалерийских дивизий 6-го кавалерийского корпуса, погибшие в 1941 году, а также казаки 4-го гвардейского кубанского казачьего кавалерийского корпуса, погибшие при освобождении белорусской земли. 

Мероприятие продолжилось в деревне Селявичи, где атаманы повязали галстуки пионерам.

Напомним, что в Беларуси отношение к казакам неоднозначное из-за их демонстративной пророссийскости.
 
Теги: Гомель
 
 
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В деревне Великая Кракотка Слонимского района в День Победы прошло торжественное открытие первой в Беларуси Аллеи казачьей славы.
 
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