Каннабис снова представит Беларусь в финале конкурса красоты

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 мая - Sputnik. Представительница Беларуси профессиональная модель Полли Каннабис прошла в гранд-финал конкурса красоты Miss Elite World 2021.

Участие белоруски было под угрозой: из-за проблем с визой девушка пару дней не могла попасть в Каир.

"На конкурсе царит дружелюбная атмосфера. Прилетели не все участницы, некоторые не смогли получить визу. Я вижу много сильных претенденток на победу, например участницы из США, Мексики и других стран", – прокомментировала Полли Каннабис участие в конкурсе.

Оценивая свои шансы на победу, Каннабис отметила сложную систему оценки на конкурсе, включающую и голоса судей, и интернет-голосование, оценку костюмов, поведения и другое.

"Многие пишут, что я одна из фавориток. Заранее загадывать ничего не буду – уважаю решение жюри вне зависимости от того, кто получит корону, но сделаю все от меня зависящее, чтобы представить Беларусь в наилучшем виде", добавила конкурсантка.

Miss Elite World 2021 – международный конкурс красоты, гранд-финал проходит в Каире. В нем принимают участие представительницы более 30 стран. Помимо "Мисс Элита", будут выбраны "Мисс Конгениальность", "Лучшая модель", "Мисс Популярность", "Лучший национальный костюм" и "Мисс Фотогеничность". Конкурс завершится 30 мая.

Полли Каннабис родилась и выросла в Минске, с детства снималась в кино и занималась моделингом. Ранее она уже была финалисткой 18 различных конкурсов красоты. В 2017-м представляла Беларусь на конкурсе "Мисс Земля". Каннабис работала моделью в Милане и Бангкоке, принимала участие в Colombo Fashion Week и дважды появлялась на обложке журнала L'Officiel.