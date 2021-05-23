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История протеста девушки с инвалидностью, которую жестко задерживал ОМОН
23.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Александра Гуща была аполитичной до выборов 2020 года. Избиения людей на улицах Минска изменили ее позицию.
Стоп-кадр из видео
В возрасте 11 месяцев минчанка Александра Гуща сильно обгорела в пожаре и перенесла около 40 операций. Она стала лауреатом международной премии «Преклонение», с этой наградой ее поздравлял Александр Лукашенко.
До 9 августа 2020 года девушка не интересовалась политикой, но, увидев избиения людей на улицах родного города, поняла, что будет бороться. За участие в маршах и акциях протеста в Беларуси, ее осудили по статье 23.34.
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Александра Гуща была аполитичной до выборов 2020 года. Избиения людей на улицах Минска изменили ее позицию.
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