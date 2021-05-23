ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

История протеста девушки с инвалидностью, которую жестко задерживал ОМОН

23.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Александра Гуща была аполитичной до выборов 2020 года. Избиения людей на улицах Минска изменили ее позицию.

История протеста девушки с инвалидностью, которую жестко задерживал ОМОН

Стоп-кадр из видео

DW снял фильм об Александре.

В возрасте 11 месяцев минчанка Александра Гуща сильно обгорела в пожаре и перенесла около 40 операций. Она стала лауреатом международной премии «Преклонение», с этой наградой ее поздравлял Александр Лукашенко.

До 9 августа 2020 года девушка не интересовалась политикой, но, увидев избиения людей на улицах родного города, поняла, что будет бороться. За участие в маршах и акциях протеста в Беларуси, ее осудили по статье 23.34.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александра Гуща была аполитичной до выборов 2020 года. Избиения людей на улицах Минска изменили ее позицию.
 
Новости дня
Новости разные
 
Нужна помощь. В Минске пропала 14-летняя девушка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by