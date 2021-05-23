21 человек погиб в Китае во время марафона

Источник материала: Onliner

Ультрамарафон в 100 км в провинции Ганьсу стартовал в субботу в высокогорном ландшафтном парке. В забеге принимали участие 172 спортсмена, но, когда атлеты были на 20—31 км трассы, резко испортилась погода — 8 человек получили ранения, 21 погиб, сообщает ТАСС со ссылкой на китайские СМИ.

Сама дистанция проходила по труднодоступной и малонаселенной горной местности на высоте около 2 тысяч метров над уровнем моря. Вдруг погода сильно испортилась: поднялся шквалистый ветер, упала температура, начался холодный дождь, временами переходящий в град.

Марафон приостановили, а местные власти начали поисково-спасательную операцию — в ней приняли участие около 700 представителей экстренных служб. К утру воскресенья они обнаружили 151 спортсмена, из которых восемь человек получили ранения, а также тела 21 погибшего.

Как отметил информационный портал «Фэнмянь синьвэнь», среди погибших на ультрамарафоне около половины были профессиональными спортсменами.

— Среди погибших от холода половина — это мастера в наших кругах, — цитирует портал одного из участников забега. — Во-первых, мастера всегда пытаются максимально сократить вес, поэтому не берут с собой ветровки и термоодежду. Они ставят на хорошую погоду. К сожалению, в этот раз ставка не выиграла. Во-вторых, профессионалы всегда убегают дальше, а также в более высокие и холодные участки маршрута, что делает сложным их спуск и поисково-спасательные операции.

Как отметил атлет, самой большой проблемой в случае непогоды для участников забега является переохлаждение.

— У вас шорты, футболка и небольшая сумка за спиной. Организаторы принуждают брать с собой термоодеяло. Но оно очень тонкое, просто один слой алюминиевой фольги. В этот раз погода была ужасная, ветер просто все срывал и уносил, — сказал спортсмен.

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