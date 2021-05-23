«Буханка» и «Джили» не поделили дорогу и столкнулись. Водителя УАЗ зажало в кабине (видео)

Источник материала: Onliner

Вчера на объездной дороге Речицы произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей: УАЗ 2206 под управлением 36-летнего водителя и 48-летнего гражданина на «Джили Атлас». Водитель УАЗ оказался зажатым в кабине машины, его пришлось вызволять сотрудникам МЧС. В тяжелом состоянии его доставили в больницу, сообщает МЧС.

Сотрудники МЧС работали с гидравлическими комбинированными ножницами для деблокировки пострадавшего. После удаления водительской двери и отжатия передней панели автомобиля и его стабилизации пострадавшего извлекли из автомобиля, уложили на медицинские носилки и передали работникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации. С травмами различной степени тяжести пострадавший был госпитализирован в УЗ «Речицкая ЦРБ».















