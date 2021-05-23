В Иране при взрыве на химическом заводе пострадали как минимум 9 человек

Источник материала: ОНТ

В Иране на заводе по производству химикатов и фейерверков в городе Исфахан произошел взрыв. По меньшей мере, 9 человек пострадали. Об этом сообщает Reuters .

Причина происшествия пока неизвестна, сообщил пресс-секретарь местного центра неотложной медпомощи Аббас Абеди.

Фото: БЕЛТА

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