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В Иране при взрыве на химическом заводе пострадали как минимум 9 человек
Источник материала: ОНТ
В Иране на заводе по производству химикатов и фейерверков в городе Исфахан произошел взрыв. По меньшей мере, 9 человек пострадали. Об этом сообщает
Причина происшествия пока неизвестна, сообщил пресс-секретарь местного центра неотложной медпомощи Аббас Абеди.
Фото: БЕЛТА
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В Иране на заводе по производству химикатов и фейерверков в городе Исфахан произошел взрыв. По меньшей мере, 9 человек пострадали. Об этом сообщает Reuters. Причина...
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