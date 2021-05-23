Врач рассказал об опасности бега на улицах города

Источник материала: ОНТ

Почему опасен бег по улицам большого города, рассказал главный пульмонолог московского департамента здравоохранения Андрей Белевский в интервью радиостанции «Говорит Москва» .

По словам специалиста, во время бега в лёгкие поступает больше воздуха, чем обычно, и, находясь рядом с дорогой, в организм проникает очень много вредных веществ. Поэтому врач призвал заниматься спортом в парках или местах, где много деревьев.

Причем это касается не только бега. Езда на велосипеде, скандинавская ходьба тоже увеличивает поток воздуха в легкие человека.

Фото: Pixabay

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