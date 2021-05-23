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Врач рассказал об опасности бега на улицах города
Источник материала: ОНТ
Почему опасен бег по улицам большого города, рассказал главный пульмонолог московского департамента здравоохранения Андрей Белевский в интервью радиостанции
По словам специалиста, во время бега в лёгкие поступает больше воздуха, чем обычно, и, находясь рядом с дорогой, в организм проникает очень много вредных веществ. Поэтому врач призвал заниматься спортом в парках или местах, где много деревьев.
Причем это касается не только бега. Езда на велосипеде, скандинавская ходьба тоже увеличивает поток воздуха в легкие человека.
Фото: Pixabay
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Почему опасен бег по улицам большого города, рассказал главный пульмонолог московского департамента здравоохранения Андрей Белевский в интервью радиостанции...
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