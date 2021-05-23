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На проспекте Независимости в Минске «Рено» сбил пешехода
Источник материала: ОНТМинске «Рено» сбил пешехода" class="one-news__figure-img">
Автомобиль «Рено» сбил человека на проспекте Независимости в Минске поздно вечером в субботу, 22 мая. Об этом
Инцидент произошел около половины десятого вечера. Автомобиль марки «Рено», за рулем которого сидел 20-летний водитель ехал по проспекту Независимости со стороны улицы Сурганова. Возле одного из домов он сбил 35-летнего мужчину, находившегося на дороге.
Пешехода с травмами госпитализировали в больницу. Проводится проверка.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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Автомобиль «Рено» сбил человека на проспекте Независимости в Минске поздно вечером в субботу, 22 мая. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Инцидент...
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