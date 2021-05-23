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Пожар вспыхнул на территории «БЕЛДЖИ»

23.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пожар вспыхнул на территории «БЕЛДЖИ»

Спасатели ликвидировали пожар, вспыхнувший на территории СЗАО «БЕЛДЖИ» в деревне Горелица Борисовского района. Об этом сообщили в МЧС.

Инцидент произошел в серверном помещении одноэтажного здания насосной станции на территории предприятия около двух ночи 23 мая. На возгорание отреагировала система автоматической пожарной сигнализации. Огнем повреждены электросамокат и газонокосилка.

Обошлось без пострадавших. Сообщается, что пожар не нарушил работу предприятия и насосной станции. О причине возгорания пока ничего не сообщается.

Фото: БЕЛТА

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Спасатели ликвидировали пожар, вспыхнувший на территории СЗАО «БЕЛДЖИ» в деревне Горелица Борисовского района. Об этом сообщили в МЧС. Инцидент произошел в...
 
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