|
В Украине упал воздушный шар с пассажирами. Один человек погиб
Источник материала: ОНТ
В Хмельницкой области около города Каменец-Подольский упал воздушный шар с пассажирами. Один человек погиб, ещё пятеро получили травмы. Об этом
На месте работают следователи. Предполагается, что были нарушены правила воздушных полетов.
В эти выходные в Каменец-Подольском проходит фестиваль воздушных шаров «Кубок Подолья».
Фото: Facebook-аккаунт «Поліція Хмельницької області».
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Хмельницкой области около города Каменец-Подольский упал воздушный шар с пассажирами. Один человек погиб, ещё пятеро получили травмы. Об этом сообщает ТАСС со...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)