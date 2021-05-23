В Украине упал воздушный шар с пассажирами. Один человек погиб

Источник материала: ОНТ

В Хмельницкой области около города Каменец-Подольский упал воздушный шар с пассажирами. Один человек погиб, ещё пятеро получили травмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областное управление Национальной полиции Украины.





На месте работают следователи. Предполагается, что были нарушены правила воздушных полетов.

В эти выходные в Каменец-Подольском проходит фестиваль воздушных шаров «Кубок Подолья».

Фото: Facebook-аккаунт «Поліція Хмельницької області».

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