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Отчего может возникать аллергия у детей? Рассказал врач
Источник материала: ОНТ
Основные причины появления у детей аллергии назвал главный пульмонолог московского департамента здравоохранения Андрей Белевский в эфире радиостанции
Первая причина появления аллергии у детей – это наследственность. Вторая – плохие бытовые условия. Причем эти проблемы являются причиной как сезонных, так и регулярных аллергических реакций.
Как отметил врач, аллергия также может возникнуть, если кто-то из родителей постоянно курит в квартире.
Одно из самых опасных последствий – анафилактический шок. При нём появляется внезапный зуд и затруднения при дыхании.
Фото: Pixabay
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Основные причины появления у детей аллергии назвал главный пульмонолог московского департамента здравоохранения Андрей Белевский в эфире радиостанции «Говорит...
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