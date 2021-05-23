Отчего может возникать аллергия у детей? Рассказал врач

Источник материала: ОНТ

Основные причины появления у детей аллергии назвал главный пульмонолог московского департамента здравоохранения Андрей Белевский в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

Первая причина появления аллергии у детей – это наследственность. Вторая – плохие бытовые условия. Причем эти проблемы являются причиной как сезонных, так и регулярных аллергических реакций.

Как отметил врач, аллергия также может возникнуть, если кто-то из родителей постоянно курит в квартире.

Одно из самых опасных последствий – анафилактический шок. При нём появляется внезапный зуд и затруднения при дыхании.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram