Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 23 мая

Источник материала: ОНТ

Метеорологи предупреждают о неблагоприятных метеорологических явлениях 23 мая – в этот день по всей территории страны ожидаются грозы и сильный ветер. Об этом сообщает сайт Белгидромета.

Оранжевый уровень опасности объявлен на воскресенье, 23 мая. С восьми утра до двух часов дня по всей республике прогнозируется гроза и сильный юго-западный ветер, порывы которого могут достигать 15-18 м/с.

В белорусской столице с 10 утра до двух часов дня – гроза и усиление юго-западного ветра (порывы до 15-18 м/с). Метеорологи предупреждают, что такая погода может сохранятся до конца дня.

Фото: pixabay

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