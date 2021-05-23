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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 23 мая

23.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 23 мая

Метеорологи предупреждают о неблагоприятных метеорологических явлениях 23 мая – в этот день по всей территории страны ожидаются грозы и сильный ветер. Об этом сообщает сайт Белгидромета.

Оранжевый уровень опасности объявлен на воскресенье, 23 мая. С восьми утра до двух часов дня по всей республике прогнозируется гроза и сильный юго-западный ветер, порывы которого могут достигать 15-18 м/с.

В белорусской столице с 10 утра до двух часов дня – гроза и усиление юго-западного ветра (порывы до 15-18 м/с). Метеорологи предупреждают, что такая погода может сохранятся до конца дня. 

Фото: pixabay

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Метеорологи предупреждают о неблагоприятных метеорологических явлениях 23 мая – в этот день по всей территории страны ожидаются грозы и сильный ветер. Об...
 
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