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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 23 мая
Источник материала: ОНТ
Метеорологи предупреждают о неблагоприятных метеорологических явлениях 23 мая – в этот день по всей территории страны ожидаются грозы и сильный ветер. Об этом
Оранжевый уровень опасности объявлен на воскресенье, 23 мая. С восьми утра до двух часов дня по всей республике прогнозируется гроза и сильный юго-западный ветер, порывы которого могут достигать 15-18 м/с.
В белорусской столице с 10 утра до двух часов дня – гроза и усиление юго-западного ветра (порывы до 15-18 м/с). Метеорологи предупреждают, что такая погода может сохранятся до конца дня.
Фото: pixabay
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Метеорологи предупреждают о неблагоприятных метеорологических явлениях 23 мая – в этот день по всей территории страны ожидаются грозы и сильный ветер. Об...
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