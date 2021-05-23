На дрессировщика в Новосибирской области во время представления напала львица (Видео)

Источник материала: ОНТ

В поселке Мошково под Новосибирском 22 мая на дрессировщика во время представления напала львица. Случай произошел в частном Уральском цирке-шапито, сообщает РИА «Новости».

Видео засняли посетители цирка. Ролик выложили в сообществе « Инцидент Новосибирск » в соцсети «Вконтакте».

Комментарий РИА «Новости» дал администратор цирка. По его словам, дрессировщика увезли в больницу с рваными ранами руки и ноги. Сейчас с мужчиной всё в порядке, и он уже сам ходит.

По словам администратора, львица в цирке больше выступать не будет. Скорее всего, ее отдадут в зоопарк.

Фото: скриншот из видео





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