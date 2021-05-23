|
На дрессировщика в Новосибирской области во время представления напала львица (Видео)
Источник материала: ОНТ
В поселке Мошково под Новосибирском 22 мая на дрессировщика во время представления напала львица. Случай произошел в частном Уральском цирке-шапито,
Видео засняли посетители цирка. Ролик выложили в сообществе «
Комментарий РИА «Новости» дал администратор цирка. По его словам, дрессировщика увезли в больницу с рваными ранами руки и ноги. Сейчас с мужчиной всё в порядке, и он уже сам ходит.
По словам администратора, львица в цирке больше выступать не будет. Скорее всего, ее отдадут в зоопарк.
Фото: скриншот из видео
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В поселке Мошково под Новосибирском 22 мая на дрессировщика во время представления напала львица. Случай произошел в частном Уральском цирке-шапито, сообщает РИА...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)