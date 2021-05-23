ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Семье Витольда Ашурка собрали более € 7 тыс. Сбор продолжается

23.05.2021 13:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Фонд BYSOL открыл сбор для семьи погибшего политзаключенного Витольда Ашурка. Изначально планировалось собрать 4 тысячи евро, однако теперь размер сборов превысил 7 тысяч.

Семье Витольда Ашурка собрали более € 7 тыс. Сбор продолжается
Витольд Ашурок. Фото: Facebook
«Человек, который боролся за счастье для белорусов, ушел из жизни. Но его семье все еще нужна поддержка. Мы открываем сбор для его родственников и друзей, которым нужны деньги на достойное прощание», – сообщается в описании к сбору, цитирует Белсат.

О смерти Витольда Ашурка в шкловской исправительной колонии родственникам сообщили в пятницу, 21 мая. Узнать подробности не удалось.

«До понедельника не будет, сейчас выходные, а с понедельника будем обзванивать и шкловскую тюрьму. Будем добиваться, чтобы какая-то информация… какая это информация, что он размер от приступа? И что дальше?» – задает риторический вопрос жена Ольга Ашурко.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фонд BYSOL открыл сбор для семьи погибшего политзаключенного Витольда Ашурка. Изначально планировалось собрать 4 тысячи евро, однако теперь размер сборов превысил 7...
 
Новости дня
Новости разные
 
На дрессировщика в Новосибирской области во время представления напала львица (Видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by