Семье Витольда Ашурка собрали более € 7 тыс. Сбор продолжается

цитирует Белсат. «Человек, который боролся за счастье для белорусов, ушел из жизни. Но его семье все еще нужна поддержка. Мы открываем сбор для его родственников и друзей, которым нужны деньги на достойное прощание», – сообщается в описании к сбору,Белсат.





О смерти Витольда Ашурка в шкловской исправительной колонии родственникам сообщили в пятницу, 21 мая. Узнать подробности не удалось.





«До понедельника не будет, сейчас выходные, а с понедельника будем обзванивать и шкловскую тюрьму. Будем добиваться, чтобы какая-то информация… какая это информация, что он размер от приступа? И что дальше?» – задает риторический вопрос жена Ольга Ашурко.











