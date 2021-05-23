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В Пинске раскручивается уголовное дело о финансировании “массовых беспорядков”

23.05.2021 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Пинске раскручивается уголовное дело о финансировании “массовых беспорядков”, его возбудили месяц назад в отношении благотворительного учреждения “Палеская дабрыня”.




Директор учреждения Елена Шимолина еще в конце прошлого года выехала из страны. 

По словам правозащитника Алеся Романовича, это уголовное дело следственные органы используют для поиска активных участников пинских событий 9 – го-10-го августа, сразу после президентских выборов: 

- Людей вызывают в основном по делу Елены Шимолиной. Это дело по финансированию беспорядков. Но их опрашивают также и по 9-му августа. К тому же, насколько я знаю, они пересматривают все видео, у всех телефоны смотрят, ищут что-то. Потому что то количество людей, которых они сейчас задержали, просто физически не могло справиться со 100 сотрудниками милиции. 

По информации Пинской межрайонной прокуратуры, благотворительное учреждение и ее руководитель тратило финансовые и иные материальные средства для участников несанкционированных массовых мероприятий в Пинске в августе 2020 года, сообщает Радио Рация
 
 
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В Пинске раскручивается уголовное дело о финансировании “массовых беспорядков”, его возбудили месяц назад в отношении благотворительного учреждения “Палеская...
 
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