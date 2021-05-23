ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Министр обороны Великобритании считает Россию главной угрозой

23.05.2021 13:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью The Telegraph, которое вышло 22 мая, заявил, что главную угрозу для его страны представляет Россия.




Уоллес заявил, что об этом свидетельствует активность российских военных кораблей у границы Великобритании. Он отметил, что "нас регулярно посещают эти корабли".

Министр заявил, что Великобритания пробовала разные методы, но пока Россия не изменит свое отношение, "довольно трудно понять, до чего мы дойдем".

Как пишет The Telegraph, с 2013 года Великобритания зафиксировала минимум 150 случаев появления вблизи ее берегов российских военных кораблей. Британские военно-морские силы направляли свои корабли для перехвата российских или наблюдения за ними.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью The Telegraph, которое вышло 22 мая, заявил, что главную угрозу для его страны представляет Россия.
 
Новости дня
Новости разные
 
Нужна помощь. В Минске пропала 14-летняя девушка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by