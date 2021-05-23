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"Повернуты на оценках": что не так с отметками в школе?

23.05.2021 13:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Повернуты на оценках": что не так с отметками в школе?

Разбираемся, как оценки влияют на всех участников образовательного процесса — детей, родителей и учителей, и можно ли добиться баланса, чтобы каждый был доволен. Об этом Настя и Лина спрашивают клинического психолога, когнитивно-поведенческого терапевта Григория Мисютина.

3:00 Оценки как часть общешкольного рейтинга

7:00 Почему пятибалльная система изжила себя?

10:00 "Достаточно быть отличником, чтобы стать счастливым" — легенда, которая "продаётся" в школе

13:00 Что делать родителям, если школа прессует за оценки?

15:30 Как определиться с отношениями к оценкам внутри семьи?

17:00 Как обсудить с ребенком проблему оценок?

20:00 Какой должна быть идеальная оценка?

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Действительно ли для обучения так важны оценки? Что делать родителям, если их школа думает только о рейтингах успеваемости? И как жить детям, которые в гонке за...
 
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