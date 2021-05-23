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"Это большая честь для нас": эмоции победителей "Евровидения-2021" – видео
23.05.2021 13:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Итальянская рок-группа Måneskin поделилась своим волнением после победы на 65-м песенном конкурсе "Евровидение" в Роттердаме в субботу вечером.
"Невероятное чувство", – сказал фронтмен Дамиано Дэвид во время пресс-конференции рано утром в воскресенье, добавив, что "все с того дня, как мы начали играть на улицах, действительно имеет смысл".
Дэвид также опроверг утверждения о том, что он принимал наркотики во время шоу, заявив, что его жест был неправильно истолкован: "Томас [разбил] стакан ногой. Я не употребляю наркотики, пожалуйста, ребята, не говорите так".
Поскольку страна-победитель станет организатором песенного конкурса в следующем году, басист группы Виктория Де Анжелис отметила: "Мы действительно счастливы, что возвращаем это событие в Италию спустя почти 30 лет".
Шоу проходило при ограниченной вместимости 3500 фанатов. Обширные протоколы COVID-19 для защиты аудитории включали предъявление действительного отрицательного теста и прибытие на место проведения в течение определенного временного интервала. Несмотря на строгие меры по COVID-19 для участников, некоторые из исполнителей, в том числе участник исландской группы и победитель 2019 года Дункан Лоуренс, дали положительный результат на вирус и должны были представить заранее записанное выступление.
Måneskin – итальянская рок-группа, в состав которой входят вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио. 24 ноября 2017 года выпустили дебютный сингл "Chosen". В 2021 году музыканты одержали победу на музыкальном фестивале "Сан-Ремо" с песней Zitti e buoni, которую и представили на конкурсе "Евровидение".
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Фронтмен итальянской группы Дамиано Дэвид опроверг утверждения о том, что он принимал наркотики во время шоу.
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