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Поезда Гомельского направления будут двигаться по измененному графику с 24 мая по 4 июня
Источник материала: Партизан
В связи с плановыми ремонтными работами по переключению устройств электрической централизации Гомельского железнодорожного узла на микропроцессорную в период с 24 мая по 4 июня изменяется организационная схема курсирования пассажирских поездов на узле и прилегающих к нему направлениях: Гомель-Минск, Гомель-Витебск, Гомель-Могилев, Гомель-Брест и Гомель-Калинковичи, сообщили в пресс-центре БЖД.
"Ряд поездов межрегиональных линий бизнес-класса переведен в категорию поездов межрегиональных линий экономкласса. Некоторые поезда отменены. Кроме того, в указанные даты отдельные поезда межрегиональных и региональных линий экономкласса будут следовать измененным или сокращенным маршрутом", - говорится в сообщении.
Подробную информацию о расписании движения поездов можно узнать на официальном сайте Белорусской железной дороги www.rw.by, в официальном мобильном приложении "БЧ. Мой поезд", а также по телефону 105 контакт-центра БЖД,
Белорусская железная дорога приносит извинения пассажирам за временные неудобства, просит с пониманием отнестись к этому обстоятельству и учитывать его при планировании поездок.
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В связи с плановыми ремонтными работами по переключению устройств электрической централизации Гомельского железнодорожного узла на микропроцессорную в период с...
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