Самолет Ryanair совершил аварийную посадку в Минске из-за сообщения о минировании

Источник материала: Onliner

В Национальном аэропорту «Минск» сел борт Ryanair, который двигался по маршруту Афины—Вильнюс, сообщили журналистам Onliner в пресс-службе аэропорта. Пилоты подали сообщение о минировании. Сейчас там работают саперы, проводятся все необходимые мероприятия. Пассажиры покинули самолет и проходят повторный досмотр.

Читатели присылают фотографии спецтехники, которая держит путь к Национальному аэропорту «Минск». Видны около десятка пожарных машин и скорая помощь.









(будет дополнено)