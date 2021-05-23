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Самолет Ryanair совершил аварийную посадку в Минске из-за сообщения о минировании
Источник материала: Onliner
В Национальном аэропорту «Минск» сел борт Ryanair, который двигался по маршруту Афины—Вильнюс, сообщили журналистам Onliner в пресс-службе аэропорта. Пилоты подали сообщение о минировании. Сейчас там работают саперы, проводятся все необходимые мероприятия. Пассажиры покинули самолет и проходят повторный досмотр.
Читатели присылают фотографии спецтехники, которая держит путь к Национальному аэропорту «Минск». Видны около десятка пожарных машин и скорая помощь.
(будет дополнено)
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В Национальном аэропорту «Минск» сел борт Ryanair, который двигался по маршруту Афины—Вильнюс, сообщили журналистам Onliner в пресс-службе аэропорта. Пилоты подали...
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