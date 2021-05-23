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Самолет Ryanair совершил аварийную посадку в Минске из-за сообщения о минировании

23.05.2021 14:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Национальном аэропорту «Минск» сел борт Ryanair, который двигался по маршруту Афины—Вильнюс, сообщили журналистам Onliner в пресс-службе аэропорта. Пилоты подали сообщение о минировании. Сейчас там работают саперы, проводятся все необходимые мероприятия. Пассажиры покинули самолет и проходят повторный досмотр.

Читатели присылают фотографии спецтехники, которая держит путь к Национальному аэропорту «Минск». Видны около десятка пожарных машин и скорая помощь.

Самолет Ryanair совершил аварийную посадку в Минске из-за сообщения о минировании
Самолет Ryanair совершил аварийную посадку в Минске из-за сообщения о минировании

(будет дополнено)

 

 
Теги: Минск
 
 
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В Национальном аэропорту «Минск» сел борт Ryanair, который двигался по маршруту Афины—Вильнюс, сообщили журналистам Onliner в пресс-службе аэропорта. Пилоты подали...
 
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