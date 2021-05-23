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В Грузии полностью остановлено производство боржоми из-за забастовки рабочих

23.05.2021 14:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Грузии прекратили производство минеральной воды «Боржоми» из-за забастовки работников. Руководство и сотрудники Боржомского разливочного завода №1 и Боржомского разливочного завода №2 не могут договориться уже четвертый день, передает BaigeNews.kz.

Рабочие двух разливочных заводов «Боржоми» бастуют с 18 мая, требуя повышения заработной платы и улучшения условий труда. В четверг они устроили шествие по городу при поддержке профсоюзов. Они также требуют права на перерыв и отпуск, оплаты сверхурочной работы.

По словам бастующих, их зарплата в течение последнего года снизилась на 200—250 лари (60—75$). Из-за нехватки кадров они не могут пользоваться перерывом, а за сверхурочные часы им платят мизерную сумму. Рабочие пытались договориться с руководством компании несколько месяцев, но безрезультатно. В забастовке принимают участие около 400 человек, из-за чего полностью остановлена работа обоих заводов.

Собравшиеся обратились к руководству «Боржоми» с требованием поскорее принять меры. По их словам, проблемы труда в разных областях всегда эффективно решаются с посредничеством профсоюзов. Именно поэтому рабочие заводов «Боржоми» хотят, чтобы их интересы за столом переговоров представлял профсоюз.

В четверг компания IDS Borjomi Georgia выразила готовность поднять зарплаты сотрудникам заводов по розливу минеральной воды «Боржоми». Однако компания отмечает, что готова вести переговоры с бастующими без участия профсоюзов, которые, по ее мнению, преследуют свои цели. Это условие оказалось неприемлемым для бастующих.

В объединении профсоюзов отметили, что если руководство компании не согласится на переговоры с участием профсоюзов, то акции станут перманентными и более масштабными.

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В Грузии прекратили производство минеральной воды «Боржоми» из-за забастовки работников. Руководство и сотрудники Боржомского разливочного завода №1 и...
 
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