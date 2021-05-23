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«Продам очередь на автомобиль. Боюсь, что не дождусь». Объявление, за которым история

23.05.2021 14:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«Плановая комиссия райисполкома сообщает, что вы поставлены на очередь на приобретение автомашины марки „Жигули“. При выделении вам будет сообщено». Подпись председателя райплана, число — 2 июля 1980 года. Объявление размещено на нашей Барахолке, и за ним — целая история.

«Продам очередь на автомобиль Жигули от 02.07.1980 года», — такое объявление наш читатель Алекснеалекс разместил недавно на Барахолке.

«Боюсь, что не дождусь. Продам молодому, полному сил человеку, дорого, — пояснил он. — Вы молоды, полны сил и уверены в себе? Тогда этот вариант для вас! Также возможен обмен на дачу в Минском районе либо на квартиру в Минске с моей доплатой».

«Продам очередь на автомобиль. Боюсь, что не дождусь». Объявление, за которым история

Корреспонденту Onliner автор объявления пояснил, что оно, конечно, размещено шутки ради. Однако этот листок бумаги, почти бесценный когда-то, согласитесь, является своеобразным артефактом, свидетелем того, как жила страна сорок лет назад.

— Документ получил мой отец в 1980-м, когда его поставили на очередь на машину. Выносилось целое решение исполкома: поставят на очередь — и ждешь. И вот прошел 41 год — столько, сколько лет мне теперь, — а очередь так и не подошла, — рассказал Алекснеалекс. — Причем мне казалось, что мы на очереди стояли с 1982-го, на «Жигули» 6-й модели. Но в документе указан 1980-й, а о модели авто вообще ни слова: «Жигули» — да и все.

Так это работало: даже имея деньги, нужно было отстоять очередь для того, чтобы получить возможность купить автомобиль. И только когда очередь подходила, машину можно было выкупать, и никаких рассрочек. Кто-то, конечно, находил возможности обзавестись автомобилем в обход принятых правил.

— У приближенных авто появлялись раньше, конечно. Другие покупали машины на черном рынке — все это было. Помню, у соседей был «Москвич SL»: люксовая версия, экспортная, по тем временам просто что-то фантастическое. Не представляю, по какому блату можно было купить такой автомобиль, — рассказал собеседник.

Очередь на «Жигули» не подошла по уважительной причине: попросту не стало всей страны с ее дефицитом и очередями буквально на все. Остались артефакты, свидетели эпохи.

Знакомая история? Тоже есть, о чем рассказать? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

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Теги: Минск
 
 
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