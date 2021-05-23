«Продам очередь на автомобиль. Боюсь, что не дождусь». Объявление, за которым история

Источник материала: Onliner

«Плановая комиссия райисполкома сообщает, что вы поставлены на очередь на приобретение автомашины марки „Жигули“. При выделении вам будет сообщено». Подпись председателя райплана, число — 2 июля 1980 года. Объявление размещено на нашей Барахолке , и за ним — целая история.

«Продам очередь на автомобиль Жигули от 02.07.1980 года», — такое объявление наш читатель Алекснеалекс разместил недавно на Барахолке.

«Боюсь, что не дождусь. Продам молодому, полному сил человеку, дорого, — пояснил он. — Вы молоды, полны сил и уверены в себе? Тогда этот вариант для вас! Также возможен обмен на дачу в Минском районе либо на квартиру в Минске с моей доплатой».





Корреспонденту Onliner автор объявления пояснил, что оно, конечно, размещено шутки ради. Однако этот листок бумаги, почти бесценный когда-то, согласитесь, является своеобразным артефактом, свидетелем того, как жила страна сорок лет назад.

— Документ получил мой отец в 1980-м, когда его поставили на очередь на машину. Выносилось целое решение исполкома: поставят на очередь — и ждешь. И вот прошел 41 год — столько, сколько лет мне теперь, — а очередь так и не подошла, — рассказал Алекснеалекс. — Причем мне казалось, что мы на очереди стояли с 1982-го, на «Жигули» 6-й модели. Но в документе указан 1980-й, а о модели авто вообще ни слова: «Жигули» — да и все.

Так это работало: даже имея деньги, нужно было отстоять очередь для того, чтобы получить возможность купить автомобиль. И только когда очередь подходила, машину можно было выкупать, и никаких рассрочек. Кто-то, конечно, находил возможности обзавестись автомобилем в обход принятых правил.

— У приближенных авто появлялись раньше, конечно. Другие покупали машины на черном рынке — все это было. Помню, у соседей был «Москвич SL»: люксовая версия, экспортная, по тем временам просто что-то фантастическое. Не представляю, по какому блату можно было купить такой автомобиль, — рассказал собеседник.

Очередь на «Жигули» не подошла по уважительной причине: попросту не стало всей страны с ее дефицитом и очередями буквально на все. Остались артефакты, свидетели эпохи.

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