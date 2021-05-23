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В Минске cрочно приземлился самолёт Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс

23.05.2021 14:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В национальном аэропорту "Минск" приземлился самолёт Ryanair, выполняющий рейс Афины — Вильнюс. По сообщениям ТГ-каналов, в районе аэропорта много спецтехники.



Как пишет Onliner, пилоты подали сообщение о минировании. Сейчас там работают саперы, проводятся все необходимые мероприятия. Пассажиры покинули самолет и проходят повторный досмотр.
 
Теги: Минск
 
 
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В национальном аэропорту "Минск" приземлился самолёт Ryanair, выполняющий рейс Афины — Вильнюс. По сообщениям ТГ-каналов, в районе аэропорта много спецтехники.
 
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