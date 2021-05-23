|
В Минске cрочно приземлился самолёт Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс
Источник материала: Партизан
В национальном аэропорту "Минск" приземлился самолёт Ryanair, выполняющий рейс Афины — Вильнюс. По сообщениям ТГ-каналов, в районе аэропорта много спецтехники.
Как
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В национальном аэропорту "Минск" приземлился самолёт Ryanair, выполняющий рейс Афины — Вильнюс. По сообщениям ТГ-каналов, в районе аэропорта много спецтехники.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)