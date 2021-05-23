Есть “ашчушчэние”, что тема возможного ввода в Беларусь российских войск не теряет актуальности

пишет бывший дипломат и временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии, политический аналитик Павел Мацукевич. Еженедельный обзор событий во внешней политике Беларуси посвящен поиску смысла для Беларуси в Организации Договора о коллективной безопасности,бывший дипломат и временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии, п





Поводом служит заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ, состоявшееся 19-го мая в Душанбе. Саммит обошелся без сюрпризов. Главы МИД, включая Владимира Макея, приняли немало заявлений, громкость которых не влияет на разрешение конфликтов и потрепанный авторитет ОДКБ. Вместе с тем министры иностранных дел предложили всем заинтересованным государствам и международным организациям, разделяющим цели и принципы организации, воспользоваться учрежденными в этом году статусами партнера и наблюдателя при ОДКБ.





Есть “ашчушчэние”, что это предложение как нельзя лучше подходит Беларуси.

Брак по расчету

Вряд ли у кого-то в Беларуси вызывает вопрос, стоило ли нам вступать в ООН. Мы гордимся тем, что представитель БССР подписывал устав Организации Объединенных Наций. Хотя это и была задумка Сталина, желавшего провести в ООН вообще все советские республики, чтобы иметь 16 голосов. Между тем, например, граждане Швейцарии таким вопросом задавались. Несмотря на нахождение в Женеве отделения ООН, вступление туда Швейцарии произошло только в 2002-ом году. Этому предшествовали два референдума. Первый состоялся в 1986-ом году, и тогда подавляющее большинство швейцарских граждан отказалось от ООН. Лишь по итогам второго в 2002-ом году швейцарцы сказали вступлению «да».





Что их смущало? Угроза нейтралитету. “Если наша страна станет членом ООН, то нам придется подчиняться всем решениям Совбеза. О каком нейтралитете и суверенитете тогда может идти речь”, – примерно так рассуждали противники вступления.





На момент своего присоединения к ОДКБ в декабре 1993-го года (тогда еще Договор о коллективной безопасности – ДКБ) Беларусь уже зафиксировала законодательно стремление к нейтралитету. Об этом говорилось в Декларации о государственном суверенитете, имевшей до принятия Конституции 1994-го года силу конституционного закона. Однако соображения необходимости сотрудничества с Россией, интересы ВПК, составляющего тогда костяк белорусской промышленности, перевесили и закон, и логику нейтралитета.





Апрельским постановлением Верховного Совета 1993-го года его председателю Станиславу Шушкевичу поручалось подписать Договор о коллективной безопасности с оговоркой о стремлении к нейтралитету, а также включить в повестку дня очередной парламентской сессии вопрос о проведении обязательного республиканского референдума, в том числе о присоединении к ДКБ. Референдум по этому вопросу, однако, не проводился. Наступил 1994-й год, в котором для Беларуси началась совершенно иная эпоха.

Кругом враги

Коллективная безопасность на пространстве СНГ в лице ОДКБ за все годы своего существования так и не обрела общего врага и репутации надежного защитника своих членов. По крайней мере, если не брать Центральную Азию.





Для Украины, не вступившей в ОДКБ, ключевой военной угрозой, как видим, стала Россия. Аналогичная ситуация с Грузией, выход которой из Договора о коллективной безопасности еще в конце 90-х был продиктован как раз нарастанием противоречий с Россией. Азербайджан покинул коллективную безопасность в тот же период, потому что не увидел в ней решения нагорно-карабахской проблемы.





Армяно-азербайджанские боевые действия осени 2020-го стали экзаменом, который ОДКБ вольно-невольно пропустила, как никогда ярко засветив своего реального хозяина – Россию. К слову, Ереван больше всех готовился к нынешнему министерскому саммиту в надежде привлечь ОДКБ к своему кейсу. В преддверии саммита и.о. премьер-министра Никол Пашинян сделал звонки всем лидерам стран-участниц ОДКБ, включая Александра Лукашенко, а также представителям США и Франции. Если исходить из пресс-релизов, понимание и поддержку он нашел у американцев и французов, как будто Армения – член НАТО, а не ОДКБ.





Что дает ОДКБ Беларуси с точки зрения безопасности? Блоковое противостояние с Североатлантическим альянсом, в результате которого нынешним белорусским руководством активно культивируется ощущение угрозы со стороны НАТО. А также снятие российской военной угрозы, хотя тема возможного ввода в Беларусь российских войск не теряет актуальности.





Можно согласиться с экспертами, которые считают, что участие Беларуси в ОДКБ – часть интеграционных процессов с Россией, с помощью которых Минск учитывает военно-политические интересы Москвы. Только в чем здесь профит для Беларуси? У нас, несомненно, полно общих экономических интересов, в том числе по линии военпрома, но вряд ли есть общие военные угрозы. С точки зрения безопасности интерес Беларуси в членстве ОДКБ не прослеживается.





Безопасность Беларуси в части территориальной целостности и суверенитета гарантирована Будапештским меморандумом 1994-го года США, Великобританией и Россией в связи с присоединением нашей страны к Договору о нераспространении ядерного оружия. Опыт Украины, получившей аналогичные гарантии, указывает на того, кто их может нарушить.





Территориальные споры с соседями у Беларуси отсутствуют. Угроза со стороны НАТО видна лишь в российский военный бинокль и не находит никаких подтверждений за все годы нашего соседства. Как раз наоборот – примеры межблокового сотрудничества и коммуникации Беларуси со странами НАТО в военной сфере всегда благоприятно сказывались на градусе напряженности в нашем регионе.

Партнерство ради мира

По сути, именно возможное столкновение с НАТО является формальной причиной интенсивного белорусско-российского союза в военной сфере. Следовательно, появление гарантий безопасности со стороны Североатлантического альянса приведет к отсутствию необходимости в общей военной и оборонной политике как с Россией, так и по линии ОДКБ. Роли нейтральной Беларуси в любом случае больше соответствует не членство в военных блоках, а сотрудничество для их сближения, например, в статусе наблюдателя или партнера.





Разумеется, проработка этих идей и проведение переговоров с Россией, ОДКБ, НАТО на тему гарантий и новых форматов сотрудничества – миссия не для нынешних белорусских властей, ставших оппозицией национальным интересам и придумавших врагов в лице гражданского общества и коллективного Запада. Это предложение для новой Беларуси.



