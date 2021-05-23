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В Минске приземлился самолет Ryanair. Пилоты сообщили о минировании
23.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В национальном аэропорту «Минск» приземлился самолет компании Ryanair по маршруту Афины-Вильнюс.
Очевидцы сообщают, что к аэропорту приехали пожарные машины МЧС и машины скорой помощи, пишет
Как сообщили
Пассажиры проходят повторный досмотр.
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Сейчас в аэропорту работают саперы.
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