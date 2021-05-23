В Минске приземлился самолет Ryanair. Пилоты сообщили о минировании

Источник материала: Салiдарнасць

В национальном аэропорту «Минск» приземлился самолет компании Ryanair по маршруту Афины-Вильнюс.

Очевидцы сообщают, что к аэропорту приехали пожарные машины МЧС и машины скорой помощи, пишет TUT.BY .

Как сообщили Оnliner.by в пресс-службе аэропорта, пилоты подали сообщение о минировании. Сейчас там работают саперы, проводятся все необходимые меры.

Пассажиры проходят повторный досмотр.