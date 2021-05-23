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Фотофакт: в Минске показали тинейджерскую моду, и она такая же, как взрослая

23.05.2021 14:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вот уже много лет в Минске регулярно проходят Belarus Fashion Week и Brands Fashion Show, в рамках которых есть детские показы, но полноценных детских недель моды никто не проводил. С недавнего времени такое мероприятие появилось: Img Fashion Killa Party. Вчера оно состоялось уже во второй раз. Показываем, во что дизайнеры предлагают одевать детей и подростков.

Модная площадка была организована в DoubleTree by Hilton Hotel на Победителей, 9. Как говорят организаторы, «проект нацелен на развитие культурных ценностей у современной молодежи и приобщение к творчеству и искусству через fashion-индустрию».

Фотофакт: в Минске показали тинейджерскую моду, и она такая же, как взрослая





Davidova — бренд дизайнера Марины Давыдовой. Ее работы отличаются авторскими принтами, своеобразным кроем и ручной работой. Коллекцию вполне могут носить и дочки, и их мамы, потому как одежда выглядит универсальной для любых возрастов. И даже принты-панды спокойно приживутся во взрослом гардеробе.

Фотофакт: в Минске показали тинейджерскую моду, и она такая же, как взрослая










Бренд T.Efremova позиционируется как дизайнерская одежда класса люкс. Одна из причин такого нескромного определения в том, что вещи бренда шьются в единственном экземпляре и воспроизводятся крайне редко. На показе были представлены не только летние наряды, но и куртки с дубленками. Видимо, это намек на то, что белорусский климат может даже летом вынудить носить теплые вещи.

Фотофакт: в Минске показали тинейджерскую моду, и она такая же, как взрослая









Свое видение моды показали не только дизайнеры, но и стилисты. Один из показов был стилизован специалистами Академии имиджа I.AM.

Фотофакт: в Минске показали тинейджерскую моду, и она такая же, как взрослая






Кстати, желающих посмотреть показ было достаточно много. Судя по всему, желание минчан выбраться в люди намного сильнее, чем страх нахождения в замкнутом пространстве без масок. Все закончилось дискотекой для подростков. Чего только ни придумаешь, чтобы добавить немного интересного в нашу дождливую реальность.

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Теги: Минск
 
 
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Вот уже много лет в Минске регулярно проходят Belarus Fashion Week и Brands Fashion Show, в рамках которых есть детские показы, но полноценных детских недель моды никто не проводил. С...
 
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