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Задержанных сотрудников Белсат подозревают в «незаконном изготовлении и распространении медиаконтента»
Источник материала: Партизан
21 мая в Минске задержали 6 технических работников телеканала «Белсат». В этот день силовики пришли в студию «Белсата», где снимаются программы «Кожны з нас» и «Хай так».
Госканал заявил, что студия была «нелегальной» и «наглости польских медийщиков решили дать бой».
«Белсат» подозревают в « незаконном изготовлении и распространении медиаконтента» по ст. 23.5 КоАП. При обыске силовики нашли милицейскую форму, а также форму сотрудников МЧС и ЖЭСа — из этого на государственном телевидении сделали вывод, что канал причастен к «маскараду с ряжеными силовиками».
«Кожны з нас» — ток-шоу, где говорят на актуальные темы для Беларуси. Гостями выпусков программы были и провластные деятели, в частности, политолог Петр Петровский и инициатор «круглого стола» Юрий Воскресенский, пишет
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Задержанных сотрудников Белсат подозревают в «незаконном изготовлении и распространении медиаконтента»
21 мая в Минске задержали 6 технических работников телеканала «Белсат». В этот день силовики пришли в студию «Белсата», где снимаются программы «Кожны з нас» и «Хай...
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