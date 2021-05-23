Задержанных сотрудников Белсат подозревают в «незаконном изготовлении и распространении медиаконтента»

Госканал заявил, что студия была «нелегальной» и «наглости польских медийщиков решили дать бой».









«Белсат» подозревают в « незаконном изготовлении и распространении медиаконтента» по ст. 23.5 КоАП. При обыске силовики нашли милицейскую форму, а также форму сотрудников МЧС и ЖЭСа — из этого на государственном телевидении сделали вывод, что канал причастен к «маскараду с ряжеными силовиками».





Радио «Свабода». «Кожны з нас» — ток-шоу, где говорят на актуальные темы для Беларуси. Гостями выпусков программы были и провластные деятели, в частности, политолог Петр Петровский и инициатор «круглого стола» Юрий Воскресенский, пишет







