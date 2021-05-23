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"Кембриджская пятерка": агенты СССР на пороге ядерной войны
23.05.2021 15:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
О том, как участники Кембриджской пятерки предупреждали Москву о секретных разработках ядерного оружия, рассказала историк и политолог Вероника Крашенинникова. Эпизод подготовлен совместно с проектом Cambridge 5 и Музеем современной истории России.
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Сверхсекретный доклад Уинстону Черчиллю, атомные проекты США и Англии, создание НАТО: как агентам СССР удавалось добывать и передавать в Москву эту и другую...
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