Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Кембриджская пятерка": агенты СССР на пороге ядерной войны

Кем были легендарные разведчики и как они помогли спасти мир от новой — ядерной войны: героический вклад советских ученых и разведчиков в создание ядерного щита СССР.

О том, как участники Кембриджской пятерки предупреждали Москву о секретных разработках ядерного оружия, рассказала историк и политолог Вероника Крашенинникова. Эпизод подготовлен совместно с проектом Cambridge 5 и Музеем современной истории России.

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