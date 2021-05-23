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«Это операция спецслужб». Тихановская о задержании блогера Протасевича после аварийной посадки Ryanair в Минске
23.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Офис Светланы Тихановской требует начать расследование по факту произошедшего и принять меры вплоть до исключения Беларуси из ICAO.
Роман Протасевич, фото: pr0tez / Facebook
В воскресенье в Минске после сообщения о минировании приземлился самолет Ryanair, летевший по маршруту Афины-Вильнюс. Этим рейсом летел Роман Протасевич — главный редактор телеграм-канала, признанного экстремистским белорусскими властями. Его
— Абсолютно очевидно, что это операция спецслужб по захвату самолета — ради того, чтобы задержать активиста и блогера Романа Протасевича, —
Мы уже сообщили в офис Ryanair и Международную организацию гражданской авиации, потребовав начать расследование по факту произошедшего и принять меры вплоть до исключения Беларуси из ICAO.
По мнению Светланы Тихановской, с сегодняшнего дня ни один человек, который совершает полет над Беларусью, не может быть уверен в своей безопасности.
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«Это операция спецслужб». Тихановская о задержании блогера Протасевича после аварийной посадки Ryanair в Минске
Офис политика требует начать расследование по факту произошедшего и принять меры вплоть до исключения Беларуси из ICAO.
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