На борту самолета, экстренно посаженного в Минске, был Роман Протасевич

Источник материала: Onliner

На борту самолета Ryanair, который совершил аварийную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, был Роман Протасевич, автор каналов, признанных в Беларуси экстремистскими. Об этом Onliner сообщил советник Светланы Тихановской Франак Вечерко. В пресс-службе МВД пока нет комментария по этому случаю.

Кто такой Роман Протасевич?

Роман Протасевич — один из создателей (совместно со Степаном Путило) популярного в Беларуси телеграм-канала, который позже был признан экстремистским. Ныне Роман работал еще на одном канале, который тоже внесли в аналогичный список. Роман Протасевич проходит в Беларуси обвиняемым по ст. 293 УК («Массовые беспорядки»), ст. 342 УК («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них») и ст. 130 УК («Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни»), а также он внесен КГБ в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

«По данным следствия, в отношении граждан Республики Беларусь С. Путило и Р. Протасевича вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок — ст. 293, ст. 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Кроме этого, в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса Республики Беларусь в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности, касающейся двух профессионально-социумных групп в Республике Беларусь — представителей власти и правоохранителей, с августа по сентябрь текущего года посредством созданных и управляемых ими телеграм-каналов», — сообщал в ноябре 2020-го Следственный комитет.

Onliner обратился за комментарием к официальному представителю МВД Ольге Чемодановой. Она ответила, что на данный момент не владеет информацией по этой ситуации. Дозвониться до пресс-секретаря КГБ нам пока не удалось.

Команду принять самолет в Минске дал лично Лукашенко

Команду принять в Минске самолет авиакомпании Ryanair, в отношении которого поступило сообщение о минировании, дал лично Александр Лукашенко, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Также сообщается, что по поручению Лукашенко для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель. Сейчас МиГ-29 дожидается, пока завершатся необходимые проверочные мероприятия, чтобы сопроводить самолет до границы с Литвой.

Пост телеграм-канала на эту тему начинается следующим образом: «Беларусь защитила Европу. Самолет Ryanair летел по маршруту Афины—Вильнюс, а приземлился в Минске».

«Хотя по скриншоту маршрута видно, что борт был почти над границей, обратились к Минску, чтобы приняли самолет. Тут же о ситуации было доложено президенту. Лукашенко дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать. В этой ситуации самое главное — безопасность и жизни людей!» — говорится в канале.

Команда Тихановской сообщила об инциденте в Ryanair и ICAO

В это время команда Светланы Тихановской сообщила об инциденте в офис Ryanair и Международную организацию гражданской авиации, «потребовав начать расследование по факту произошедшего и принять меры вплоть до исключения Беларуси из ICAO».

Что за самолет?

Сегодня в Национальном аэропорту «Минск» сел борт Ryanair, который двигался по маршруту Афины—Вильнюс, сообщили журналистам Onliner в пресс-службе аэропорта. Пилоты подали сообщение о минировании. На месте работали саперы, проводились все необходимые мероприятия. Пассажиры покинули самолет и проходили повторный досмотр. Сообщение о минировании не подтвердилось, уточнили в аэропорту.

К Национальному аэропорту «Минск» отправили спецтехнику. По фотографиям и видео от наших читателей, там было около десятка пожарных машин и скорая помощь.

(будет дополнено)