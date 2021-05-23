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Власти Беларуси нашли способ задержать основателя Nexta Романа Протасевича

23.05.2021 15:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские власти придумали, каким образом теперь можно задерживать выехавших из страны оппозиционеров, опробовав новую тактику на основателе телеграм-канала Романе Протасевиче.

Для этого всего лишь пришлось «заминировать» и посадить в Минске рейс Ryanair, который летел по маршруту Афины-Вильнюс, и на борту которого находился Роман Протасевич. ГУБОПиК подтвердил задержание Протасевича, но позже удалил это сообщение в своем телеграм-канале.

Информация о минировании поступила, когда самолет уже подлетал к белорусско-литовской границе, но почему то, сообщает Пул первого, борт запросил посадку именно в Минске.

«Поступила информация о заминировании самолета. И☝️ Хотя по скриншоту маршрута видно, что борт был почти над границей, обратились к Минску, чтобы приняли самолет. Тут же о ситуации было доложено … Лукашенко дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать… И важно: до Вильнюса лететь было однозначно ближе. Но обратились именно к Минску», - пишет Пул первого.

«…для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель. Сейчас МиГ-29 дожидается, пока завершатся необходимые проверочные мероприятия, чтобы сопроводить самолет до границы с Литвой», - сказано в сообщении.

Выглядит так, что МиГ-29 появился в нужном месте еще до поступления информации о минировании, дав понять пилотам самолета, что Минск – единственный выбор для посадки. Так или иначе, власти получили возможность задержать Протасевича, но что-то подсказывает, что без договоренности с Ryanair не обошлось.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские власти придумали, каким образом теперь можно задерживать выехавших из страны оппозиционеров, опробовав новую тактику на основателе телеграм-канала...
 
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