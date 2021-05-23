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Греф призвал людей готовиться к потере работы из-за роботизации

23.05.2021 15:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Внедрение технологий искусственного интеллекта приводит к большему созданию рабочих мест, чем к их сокращению, но люди должны быть готовы к потере работы из-за роботизации и выбирать другие профессии, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

В ходе марафона "Новое знание" он констатировал, что на сегодня этого одно из самых больших опасений, связанных с развитием технологий.

При этом Греф напомнил, что такие опасения присутствовали во все времена. "Вы знаете, куда делись извозчики, ямщики, лифтеры и прочие? Первое - прогресс неумолим. Это все равно произойдет", - сказал он.

По мнению председателя Сбербанка, сейчас необходимо информировать людей, что это роботизированное будущее наступит, чтобы это не стало сюприрощом.

"Когда будут полностью адаптированы, разрешено пятое поколение самоуправляемых машин - машины будут управляться сами, 250 млн человек потеряют работу. Сегодня, скажем, за 10 лет до этого, нужно людям об этом объявить. И люди относительно молодые, которые должны понять, что через 10 лет они потеряют свою работу, они должны сейчас начать задумываться о том, чем им заниматься", - добавил он.

По его словам, государство и крупные корпорации должны создавать условия для переобучения специалистов, пишет interfax.by

Греф также отметил важность системы обучения. "Я сказал, что в школах я не верю в онлайн обучение. А вот онлайн обучение профессиональное, оно будет очень эффективным. Оно уже сейчас очень эффективно. И нужно создавать все эти возможности. И поэтому мы видим, что искусственный интеллект создает больше рабочих мест, чем сокращает. Но вы правы в том, что структурно - это другие рабочие места. И как мне кажется, рутинная работа не очень интересна. Человек достоин того, чтобы заниматься творческим трудом", - заявил глава Сбербанка.
 
 
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Внедрение технологий искусственного интеллекта приводит к большему созданию рабочих мест, чем к их сокращению, но люди должны быть готовы к потере работы из-за...
 
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