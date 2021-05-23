Delfi: Самолет Ryanair был вынужден приземлиться в Минске из-за конфликта между членом экипажа и пассажиром

Источник материала: Салiдарнасць

В воскресенье редакция Delfi получила письмо от читателя Линаса, в котором говорилось, что самолет Ryanair, летевший в Вильнюс из Афин, приземлился в Минске, а экипаж ничего не объяснил пассажирам, только велел им «сидеть и ждать».

Читатель упомянул, что самолетом домой из Афин летит с дочерью и женой.





© DELFI / Dainius Sinkevičius

Delfi связался с руководителем отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта Линой Бейшене. Она подтвердила, что самолет из Афин должен был приземлиться в Вильнюсе в 13:00, но экипаж принял решение посадить самолет в Минске .

— Насколько мне известно, между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт. Самолет в настоящее время успешно приземлился. Другой официальной информации у нас нет, — сказала Лина Бейшине Delfi.

Собеседница отметила, что пока не знает, когда и как пассажиры самолета доберутся до Литвы. Информация из Минска пока не поступила. Пресс-секретарь министра иностранных дел Витауте Шмайжите сообщила, что в настоящее время ведется работа с посольством.

Официальной информации о том, почему самолету пришлось приземлиться в Минске, не предоставлено.

— Мы знаем о самом факте, работаем с посольством и как только у нас будет четкая информация — мы ее опубликуем, — заверила Витауте Шмайжите.

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