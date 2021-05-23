|
Политолог Павел Усов: Беларусь превращается в большой Донбасс – черную зону для международного права и безопасности
Источник материала: Навiны
Беларусь превращается в большой Донбасс – черную зону для международного права и безопасности,
«Чтобы бороться с врагами, Лукашенко уже готов сбивать самолеты. Принудительная посадка пассажирского самолета в Минске, для того чтобы задержать Романа Протасевича, очередной вызов всему миру. Я остаюсь при мысли, что следующим шагом будет физическое уничтожение врагов режима в европейских странах».
«Актом воздушного пиратства и международного терроризма»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политолог Павел Усов: Беларусь превращается в большой Донбасс – черную зону для международного права и безопасности
Беларусь превращается в большой Донбасс – черную зону для международного права и безопасности, отметил в своем телеграм-канале белорусский политолог Павел Усов. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)