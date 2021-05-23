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Политолог Павел Усов: Беларусь превращается в большой Донбасс – черную зону для международного права и безопасности

23.05.2021 16:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Беларусь превращается в большой Донбасс – черную зону для международного права и безопасности, отметил в своем телеграм-канале белорусский политолог Павел Усов.

 

Политолог Павел Усов: Беларусь превращается в большой Донбасс – черную зону для международного права и безопасности
Павел Усов. Фото: Белсат.

 

«Чтобы бороться с врагами, Лукашенко уже готов сбивать самолеты. Принудительная посадка пассажирского самолета в Минске, для того чтобы задержать Романа Протасевича, очередной вызов всему миру. Я остаюсь при мысли, что следующим шагом будет физическое уничтожение врагов режима в европейских странах».

«Актом воздушного пиратства и международного терроризма» назвал произошедшее с самолетом Ryanair в Беларуси и блогером Романом Протасевичем глава НАУ Павел Латушко.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь превращается в большой Донбасс – черную зону для международного права и безопасности, отметил в своем телеграм-канале белорусский политолог Павел Усов. ...
 
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