В аэропорту Минска посажен самолет Ryanair с Романом Протасевичем на борту

В аэропорту Минска днем 23 мая приземлился самолет Ryanair, который летел по маршруту Афины — Вильнюс.



О задержании Протасевича сообщил в своем телеграм-канале ГУБОП. Фото: ГУБОП.

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на телеграм-канал «Пул Первого», поступила информация о заминировании самолета. И хотя по скриншоту маршрута видно, что борт был почти над границей, обратились к Минску, чтобы приняли самолет», — отмечается в сообщении.



График полета самолета.

По информации телеграм-канала, о ситуации было доложено Александру Лукашенко, который «дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать». «В этой ситуации самое главное — безопасность и жизни людей!», — говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что «до Вильнюса лететь было однозначно ближе, но обратились именно к Минску». «Так выходит, и диктатор пригодился! Какой бы ни была политическая ситуация, Беларусь точно не из тех, кто откажет в трудной ситуации (чего не скажешь о соседях с Запада). Тем более, когда на кону жизни людей», — прокомментировал ситуацию «Пул Первого».

Также сообщается, что по поручению Лукашенко «для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29». Сейчас истребитель «дожидается, пока завершатся необходимые проверочные мероприятия, чтобы сопроводить самолет до границы с Литвой», говорится в собщении.

Как сообщила «Наша Нiва », на борту севшего самолета мог находиться бывший редактор телеграм-канала НЕХТА Роман Протасевич, который, вероятно, задержан.

Захват Протаcевича на борту Ryanair пролкомментировала национальный лидер Беларуси Светлана Тихановская:

«Абсолютно очевидно, что это операция спецслужб по захвату самолета – ради того, чтобы задержать активиста и блогера Романа Протасевича.

Режим поставил под угрозу безопасность пассажиров на борту и всей гражданской авиации ради расправы над человеком, который был редактором самых крупных белорусских независимых телеграм-каналов. Только за это его признали террористом, и только за это сейчас в Беларуси Роману может угрожать смертная казнь.

Мы уже сообщили в офис Ryanair и Международную организацию гражданской авиации, потребовав начать расследование по факту произошедшего и принять меры вплоть до исключения Беларуси из ICAO.

С сегодняшнего дня ни один человек, который совершает полет над Беларусью, не может быть уверен в своей безопасности. Ведь режим злоупотребляет правилами воздушного сообщения ради того, чтобы захватывать несогласных».

В конце ноября прошлого года Романа Протасевича и Степана Путило КГБ Беларуси внес в перечень лиц, причастных к террористической деятельности.

Протасевич и Путило являются обвиняемыми по трем статьям Уголовного кодекса: 293 (организация массовых беспорядков), 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок), 130 (разжигание вражды). Белорусские власти требовали их выдачи от Польши.