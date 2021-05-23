Встреча Путина и Лукашенко состоится на следующей неделе в Сочи

Источник материала: ОНТ

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин на следующей неделе проведут встречу в Сочи. Об этом информирует Sputnik со ссылкой на телеканал «Россия 1».

О подготовке встречи двух лидеров 18 мая сообщал пресс-секретарь российского Президента Дмитрий Песков. Уточнялось, что правительство ведет работу над исполнением поручений, которые главы государств дали ранее после личного общения.

Предстоящая встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина станет третьей с начала года.

Фото: пресс-служба Президента России

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