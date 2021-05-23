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Встреча Путина и Лукашенко состоится на следующей неделе в Сочи
Источник материала: ОНТ
Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин на следующей неделе проведут встречу в Сочи. Об этом
О подготовке встречи двух лидеров 18 мая сообщал пресс-секретарь российского Президента Дмитрий Песков. Уточнялось, что правительство ведет работу над исполнением поручений, которые главы государств дали ранее после личного общения.
Предстоящая встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина станет третьей с начала года.
Фото: пресс-служба Президента России
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Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин на следующей неделе проведут встречу в Сочи. Об этом информирует Sputnik со ссылкой на телеканал...
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