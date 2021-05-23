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Колумбию снова охватили протесты. Более 40 человек погибли

23.05.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Колумбию снова охватили протесты. Более 40 человек погибли

Массовый погром и мародёрство: этой ночью Колумбию снова охватили протесты. Для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ и дубинки.

Баррикады на дорогах, в руках демонстрантов – коктейли Молотова. Такая накаленная обстановка в стране с конца апреля. Все началось с новой налоговой реформы. Погромы охватили сразу несколько крупных городов Колумбии. Позже правительство согласилось внести изменения в планы реформы. 

Министр финансов подал в отставку. Однако протесты продолжаются. Пострадавших больше 1700 человек. Как минимум 42 человека погибли. 

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Массовый погром и мародёрство: этой ночью Колумбию снова охватили протесты. Для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ и дубинки. Баррикады на дорогах, в...
 
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