Колумбию снова охватили протесты. Более 40 человек погибли

Источник материала: ОНТ

Массовый погром и мародёрство: этой ночью Колумбию снова охватили протесты. Для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ и дубинки.

Баррикады на дорогах, в руках демонстрантов – коктейли Молотова. Такая накаленная обстановка в стране с конца апреля. Все началось с новой налоговой реформы. Погромы охватили сразу несколько крупных городов Колумбии. Позже правительство согласилось внести изменения в планы реформы.

Министр финансов подал в отставку. Однако протесты продолжаются. Пострадавших – больше 1700 человек. Как минимум 42 человека погибли.

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