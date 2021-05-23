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Колумбию снова охватили протесты. Более 40 человек погибли
Источник материала: ОНТ
Массовый погром и мародёрство: этой ночью Колумбию снова охватили протесты. Для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ и дубинки.
Баррикады на дорогах, в руках демонстрантов – коктейли Молотова. Такая накаленная обстановка в стране с конца апреля. Все началось с новой налоговой реформы. Погромы охватили сразу несколько крупных городов Колумбии. Позже правительство согласилось внести изменения в планы реформы.
Министр финансов подал в отставку. Однако протесты продолжаются. Пострадавших – больше 1700 человек. Как минимум 42 человека погибли.
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Массовый погром и мародёрство: этой ночью Колумбию снова охватили протесты. Для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ и дубинки. Баррикады на дорогах, в...
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