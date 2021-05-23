В Огайо три человека погибли во время стрельбы в баре

Источник материала: ОНТ

Как минимум три человека погибли, еще пятеро были ранены в ходе стрельбы в баре города Янгстаун (Огайо, США). Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на CNN и источник в департаменте полиции города.

Сообщения о стрельбе поступили в полицию ночью 23 мая.

Пострадавшие были госпитализированы. Начато расследование инцидента.

Фото: Pixabay

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