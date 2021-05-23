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В Огайо три человека погибли во время стрельбы в баре
Источник материала: ОНТ
Как минимум три человека погибли, еще пятеро были ранены в ходе стрельбы в баре города Янгстаун (Огайо, США). Об этом
Сообщения о стрельбе поступили в полицию ночью 23 мая.
Пострадавшие были госпитализированы. Начато расследование инцидента.
Фото: Pixabay
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Как минимум три человека погибли, еще пятеро были ранены в ходе стрельбы в баре города Янгстаун (Огайо, США). Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на CNN и...
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