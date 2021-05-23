В Италии упала кабина фуникулёра с пассажирами. Есть жертвы

Источник материала: ОНТ

В итальянской области Пьемонт упала кабина фуникулера. Как минимум четыре человека погибли. Об этом сообщает новостной телеканал Rainews24 .

Случай произошел на канатной дороге, которая соединяет населенный пункт Стреза и гору Монтероне. Максимальная высота – почти 1,5 тысячи метров. Обрушение произошло за 100 метров до вершины горы.

По информации телеканала, в вагоне находились более 10 человек. На месте работают спасательные группы. Не исключается, что число жертв вырастет.

Фото: Pixabay

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