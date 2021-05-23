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В Италии упала кабина фуникулёра с пассажирами. Есть жертвы
Источник материала: ОНТ
В итальянской области Пьемонт упала кабина фуникулера. Как минимум четыре человека погибли. Об этом сообщает новостной телеканал
Случай произошел на канатной дороге, которая соединяет населенный пункт Стреза и гору Монтероне. Максимальная высота – почти 1,5 тысячи метров. Обрушение произошло за 100 метров до вершины горы.
По информации телеканала, в вагоне находились более 10 человек. На месте работают спасательные группы. Не исключается, что число жертв вырастет.
Фото: Pixabay
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В итальянской области Пьемонт упала кабина фуникулера. Как минимум четыре человека погибли. Об этом сообщает новостной телеканал Rainews24. Случай произошел на...
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