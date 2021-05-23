ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Италии упала кабина фуникулёра с пассажирами. Есть жертвы

23.05.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Италии упала кабина фуникулёра с пассажирами. Есть жертвы

В итальянской области Пьемонт упала кабина фуникулера. Как минимум четыре человека погибли. Об этом сообщает новостной телеканал Rainews24.

Случай произошел на канатной дороге, которая соединяет населенный пункт Стреза и гору Монтероне. Максимальная высота – почти 1,5 тысячи метров. Обрушение произошло за 100 метров до вершины горы.

По информации телеканала, в вагоне находились более 10 человек. На месте работают спасательные группы. Не исключается, что число жертв вырастет.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В итальянской области Пьемонт упала кабина фуникулера. Как минимум четыре человека погибли. Об этом сообщает новостной телеканал Rainews24. Случай произошел на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Тихановская: Полеты над Беларусью больше не безопасны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by