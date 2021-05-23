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Борт компании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске
Источник материала: ОНТ
Несколько часов назад в Национальном аэропорту Минск совершил экстренную посадку самолет, совершавший рейс Афины – Вильнюс.
Причиной стала информация о минировании самолета компании Ryanair. О ситуации было доложено Президенту. И хотя по траектории полета видно, что борт был ближе к Вильнюсу, за помощью обратились к Минску. Решение о месте посадки принимал командир экипажа лайнера. И вот оперативный комментарий Национального аэропорта:
Также стало известно, что по поручению Президента для сопровождения пассажирского лайнера в небо был поднят истребитель. Сейчас МиГ-29 дожидается, пока завершатся необходимые проверочные мероприятия, чтобы сопроводить самолет до границы с Литвой.
Фото: БЕЛТА
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Несколько часов назад в Национальном аэропорту Минск совершил экстренную посадку самолет, совершавший рейс Афины – Вильнюс. Причиной стала информация о...
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