Как быстрее похудеть? Диетолог назвала простые способы ускорить обмен веществ

Источник материала: ОНТ

Ускорить обмен веществ, а значит быстрее похудеть, можно несколькими простыми способами. Об этом сообщила диетолог Тамила Арсеньева на своей странице в Instagram, пишет РИА «Новости».

По ее словам, самое главное для тех, кто хочет похудеть – быть физически активным. Специалист отметила, что не важно, занимается человек каким-то видом спорта или просто заменяет его двигательной активностью.

Диетолог предупредила также о важности здорового сна. Его недостаток, отметила специалист, часто приводит к нарушению метаболизма, а вместе с этим организм расходует меньше калорий.

Арсеньева посоветовала желающим похудеть каждый день употреблять больше продуктов, содержащих белок – мяса, рыбы, орехов, яиц, бобов.

Диетолог посоветовала пить больше холодных напитков и зеленого чая. Она также напомнила, что острая пища помогает снизить чувство голода.

Фото: pixabay

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