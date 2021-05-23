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Как быстрее похудеть? Диетолог назвала простые способы ускорить обмен веществ
Источник материала: ОНТ
Ускорить обмен веществ, а значит быстрее похудеть, можно несколькими простыми способами. Об этом сообщила диетолог Тамила Арсеньева на своей странице в Instagram,
По ее словам, самое главное для тех, кто хочет похудеть – быть физически активным. Специалист отметила, что не важно, занимается человек каким-то видом спорта или просто заменяет его двигательной активностью.
Диетолог предупредила также о важности здорового сна. Его недостаток, отметила специалист, часто приводит к нарушению метаболизма, а вместе с этим организм расходует меньше калорий.
Арсеньева посоветовала желающим похудеть каждый день употреблять больше продуктов, содержащих белок – мяса, рыбы, орехов, яиц, бобов.
Диетолог посоветовала пить больше холодных напитков и зеленого чая. Она также напомнила, что острая пища помогает снизить чувство голода.
Фото: pixabay
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Ускорить обмен веществ, а значит быстрее похудеть, можно несколькими простыми способами. Об этом сообщила диетолог Тамила Арсеньева на своей странице в Instagram,...
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