Белоруска вышла в гранд-финал конкурса красоты Miss Elite World 2021

Источник материала: ОНТ

Представительница Беларуси Полли Каннабис вышла в гранд-финал конкурса красоты Miss Elite World 2021, который проходит в Каире. Об этом сообщает БЕЛТА.

Полина родилась и выросла в Минске. С детства занималась моделингом и снималась в кино. Участие в подобном состязании у девушки не первое. Она около 18 раз становилась финалисткой различных конкурсов красоты.





Но в этот раз участие белоруски в Miss Elite World 2021 было под угрозой. Из-за проблем с билетами девушка пару дней не могла попасть в Каир.

В конкурсе принимают участие представительницы более 30 стран. Результаты будут известны через неделю – 30 мая.

Фото: instagram.com/polli_cannabis





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