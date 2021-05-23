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Белоруска вышла в гранд-финал конкурса красоты Miss Elite World 2021
Источник материала: ОНТ
Представительница Беларуси Полли Каннабис вышла в гранд-финал конкурса красоты Miss Elite World 2021, который проходит в Каире. Об этом
Полина родилась и выросла в Минске. С детства занималась моделингом и снималась в кино. Участие в подобном состязании у девушки не первое. Она около 18 раз становилась финалисткой различных конкурсов красоты.
Но в этот раз участие белоруски в Miss Elite World 2021 было под угрозой. Из-за проблем с билетами девушка пару дней не могла попасть в Каир.
В конкурсе принимают участие представительницы более 30 стран. Результаты будут известны через неделю – 30 мая.
Фото:
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Представительница Беларуси Полли Каннабис вышла в гранд-финал конкурса красоты Miss Elite World 2021, который проходит в Каире. Об этом сообщает БЕЛТА. Полина родилась и...
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