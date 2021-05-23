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Стивен Кинг рассказал, как поссорился с Джоан Роулинг – она забанила его в соцсети
Источник материала: ОНТ
Стивен Кинг рассказал о том, что поссорился с коллегой по перу Джоан Роулинг до такой степени, что она заблокировала его в соцсети. Об этом сам король хорроров рассказал в
По словам Кинга, Роулинг заблокировала его в Twitter, когда он встал на защиту трансгендерных людей. На этом британская писательница не остановилась и удалила свою старую публикацию, где хвалила Стивена Кинга,
Спор между писателями разгорелся в июне 2020 года, когда поклонники творчества Кинга попросили его высказать свое мнение о трансгендерах. В то время Роулинг из-за ее поста в Twitter обвинили в трансфобии.
Вместе с тем Кинг отмечает, что Роулинг имеет право на собственное мнение, а ее фобия поддается объяснению.
Новая книга Роулинг, вышедшая в сентябре прошлого года под названием «Дурная кровь» (где серийный убийца переодевался в женщин), была подвержена критике среди пользователей интернета.
Фото © Facebook /
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Стивен Кинг рассказал о том, что поссорился с коллегой по перу Джоан Роулинг до такой степени, что она заблокировала его в соцсети. Об этом сам король хорроров...
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