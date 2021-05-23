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Стивен Кинг рассказал, как поссорился с Джоан Роулинг – она забанила его в соцсети

23.05.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стивен Кинг рассказал, как поссорился с Джоан Роулинг – она забанила его в соцсети

Стивен Кинг рассказал о том, что поссорился с коллегой по перу Джоан Роулинг до такой степени, что она заблокировала его в соцсети. Об этом сам король хорроров рассказал в интервью The Daily Beast.

По словам Кинга, Роулинг заблокировала его в Twitter, когда он встал на защиту трансгендерных людей. На этом британская писательница не остановилась и удалила свою старую публикацию, где хвалила Стивена Кинга, пишет New York Post.

Спор между писателями разгорелся в июне 2020 года, когда поклонники творчества Кинга попросили его высказать свое мнение о трансгендерах. В то время Роулинг из-за ее поста в  Twitter обвинили в трансфобии. 

Вместе с тем Кинг отмечает, что Роулинг имеет право на собственное мнение, а ее фобия поддается объяснению.

Новая книга Роулинг, вышедшая в сентябре прошлого года под названием «Дурная кровь» (где серийный убийца переодевался в женщин), была подвержена критике среди пользователей интернета.

Фото © Facebook / Fans of Stephen King

 


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Стивен Кинг рассказал о том, что поссорился с коллегой по перу Джоан Роулинг до такой степени, что она заблокировала его в соцсети. Об этом сам король хорроров...
 
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