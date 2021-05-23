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Почему иногда резко хочется сладкого или солёного? Объясняет диетолог

23.05.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Почему иногда резко хочется сладкого или солёного? Объясняет диетолог

О чем может сигнализировать резкое желание съесть что-то сладкое или солёное, рассказала кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная в интервью радио Sputnik.

Если желание съесть что-то солёное возникает не очень часто, то в этом нет ничего страшного. Возможно, в рационе просто не хватает хлора, ведь многие люди сознательно ограничивают себя в употреблении соли. Но если такое желание возникает регулярно, то стоит обратить внимание на своё рацион и проконсультироваться с врачом.

Внезапное желание съесть сладкое, по словам специалиста, встречается намного чаще, но также стоит обратить внимание на его регулярность. Если оно возникает «разово», то беспокоится не о чем. Иногда тяга к сладкому является причиной большого расхода энергии – как умственного, так и физического. Поэтому организм требует глюкозу и углеводы.

Но если желание употреблять сладкое возникает регулярно и несколько раз в день, то, возможно, у вас появилась сахарная зависимость и вам следует добавить в рацион более полезную пищу, употреблять больше белков и жиров.

Фото: Pixabay

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О чем может сигнализировать резкое желание съесть что-то сладкое или солёное, рассказала кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная в...
 
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