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Зоозащитники блокировали доступ к холодильникам с мясом в Великобритании
Источник материала: ОНТ
Сроки поставки мяса в британский «Макдоналдс» сорваны в результате протеста зоозащитников. Об этом
Чтобы переградить доступ к холодильникам, протестующие использовали грузовики и сооружения из бамбука. Склады, к которым заблокировали проезд, обеспечивают мясом порядка 1300 «Макдональдсов» в Великобритании.
Известно, что в акции протеста принимают участие 50 человек, а блокаду всех четырех холодильников они намерены держать не менее суток.
Представители организации обвиняют «Макдоналдс» в нарушении прав животных,а также в климатических изменениях.
Протестующие планируют нарушить процесс доставки мяса в сеть ресторанов. Зоозащитники также призвали британцев перейти на растительное питание к 2025 году.
Фото: пресс-служба организации «Восстание животных»
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Сроки поставки мяса в британский «Макдоналдс» сорваны в результате протеста зоозащитников. Об этом сообщает через свой сайт организация «Восстание животных»....
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