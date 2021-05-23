Зоозащитники блокировали доступ к холодильникам с мясом в Великобритании

Источник материала: ОНТ

Сроки поставки мяса в британский «Макдоналдс» сорваны в результате протеста зоозащитников. Об этом сообщает через свой сайт организация «Восстание животных».

Чтобы переградить доступ к холодильникам, протестующие использовали грузовики и сооружения из бамбука. Склады, к которым заблокировали проезд, обеспечивают мясом порядка 1300 «Макдональдсов» в Великобритании.

Известно, что в акции протеста принимают участие 50 человек, а блокаду всех четырех холодильников они намерены держать не менее суток.

Представители организации обвиняют «Макдоналдс» в нарушении прав животных,а также в климатических изменениях.

Протестующие планируют нарушить процесс доставки мяса в сеть ресторанов. Зоозащитники также призвали британцев перейти на растительное питание к 2025 году.

Фото: пресс-служба организации «Восстание животных»

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